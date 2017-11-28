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Німеччина підтримує генсека РЄ у питанні участі РФ у ПАРЄ

Німеччина підтримує генсека РЄ у питанні участі РФ у ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ. Про це йдеться в офіційній відповіді МЗС ФРН на запит Deutsche Welle, передає УНН.

Уряд Німеччини "підтримує генерального секретаря Ради Європи Ягланда у його зусиллях з пошуку рішення для майбутніх викликів".

"Рада Європи - важливий міжнародний актор, який виступає за права людини, демократію та верховенство права, який покликаний підтримувати і посилювати діалог 47 країн-учасниць з цих та інших тем", - йдеться в документі.

У МЗС ФРН назвали Раду Європи "незамінною" в якості "хранительки" Європейської конвенції з прав людини і "понад 200 інших конвенцій, дотримання яких контролює Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)".

"Чи буде і з якими правами російська делегація знову брати участь в засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, повинні вирішувати сама російська делегація або ПАРЄ, до якої входять депутати країн-членів Ради Європи", - відзначили в Берліні.

За даними видання, у прес-службі генсека Ради Європи повідомили, якщо російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, її знову виключать на весь наступний рік.

Як повідомляв УНН, Повернення Росії в ПАРЄ, суперечить міжнародному праву. Росія не виконала жодної резолюції в рамках міжнародних організацій.

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