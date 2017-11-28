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Германия поддерживает генсека СЕ в вопросе участия РФ в ПАСЕ

Германия поддерживает генсека СЕ в вопросе участия РФ в ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 12305 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правительство Германии поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ. Об этом говорится в официальном ответе МИД ФРГ по запросу Deutsche Welle, передает УНН.

Правительство Германии "поддерживает генерального секретаря Совета Европы Ягланда в его усилиях по поиску решения для будущих вызовов".

"Совет Европы - важный международный актер, выступающий за права человека, демократию и верховенство права, который призван поддерживать и усиливать диалог 47 стран-участниц из этих и других тем", - говорится в документе.

В МИД ФРГ назвали Совет Европы "незаменимой" в качестве "хранительницы" Европейской конвенции по правам человека и "более 200 других конвенций, соблюдение которых контролирует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)".

"Будет ли и с какими правами российская делегация будет вновь участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, должны решать сама российская делегация или ПАСЕ, в которую входят депутаты стран-членов Совета Европы", - отметили в Берлине.

По данным издания, в пресс-службе генсека Совета Европы сообщили, если российская делегация не зарегистрируется до начала сессии ПАСЕ, запланированной на январь 2018 года, ее снова исключат на весь следующий год.

Как сообщал УНН, Возвращение России в ПАСЕ, противоречит международному праву. Россия не выполнила ни одной резолюции в рамках международных организаций.

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