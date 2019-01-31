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Німеччина не очікує змін на ринку праці через Brexit

Німеччина не очікує змін на ринку праці через Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Агентство з працевлаштування Німеччини не очікує від виходу Великої Британії з Євросоюзу суттєвих змін на національному ринку праці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Очевидно, що це не вплине на такі галузі як авіаційна промисловість, транспорт чи логістика. Ми не очікуємо від Brexit жодного довготривалого впливу на ринок праці Німеччини", - сказав голова Агентства Детлеф Шеле.

Раніше УНН повідомляв, що за словами голови Євроради Дональда Туска, Євросоюз не переглядатиме угоду про умови Brexit. 

Нагадаємо, палата громад британського парламенту схвалила поправку, що стосується кордону між Ірландією, що залишається в ЄС, і Північною Ірландією, що залишає ЄС як частина Великої Британії. 

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