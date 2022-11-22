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Німеччина може бути втягнута у нав'язану їй війну, — Ламбрехт

Німеччина може бути втягнута у нав'язану їй війну, — Ламбрехт

Київ • УНН

 • 858040 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger заявила, що Німеччина може бути втягнута у нав'язану їй війну, тому країна повинна готуватися до можливого нападу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Цитата

"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - сказала вона.

Міністерка прокоментувала слова генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну.

"Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити", — додала Ламбрехт.

За словами міністерки, Бундесвер зможе забезпечити оборону Німеччини у разі потреби. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери НАТО.

"Бундесвер ніколи не доведеться захищати Німеччину поодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину", - пояснила вона.

Крім того, Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі, за її словами, є недоліки, наголосила Ламбрехт.

Нагадаємо

Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня на польську територію впала ракета.

Довідка

Бундесве́р — збройні сили Федеративної Республіки Німеччини.

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