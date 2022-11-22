Германия может быть втянута в навязанную ей войну, — Ламбрехт

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"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", - сказала она.

Министерша прокомментировала слова генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну.

"Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера. Это все снова должны осознать", — добавила Ламбрехт.

По словам министерши, Бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости. Она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры НАТО.

"Бундесвер никогда не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в Альянсе вооруженные силы, безусловно, могут защитить Германию", - пояснила она.

Кроме того, Германия "может и должна стать лучше во всех сферах", особенно в сфере ПВО, где в Европе, по ее словам, есть недостатки, подчеркнула Ламбрехт.

Напомним

Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упала ракета.

Справка

Бундесвер— вооруженные силы Федеративной Республики Германии.