Німеччина консервативна, але поїзд рушив - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина консервативна та холодна – але потяг рушив, риторика Німеччини змінилася. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, коментуючи її підтримку України у війні, розв'язаній росією, пише УНН.
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На запитання, чи винна головним чином Німеччина у неодноразових затримках санкцій, Зеленський сказав: "Так, деякі країни, зокрема Німеччина, виступають проти ембарго на нафту та газ. Я радий, що 5-й пакет (санкцій ЄС) включає ембарго на вугілля та деревину".
Деталі
Президент наголосив, що Німеччина дуже обережно ставилася до підтримки України.
"Німеччина не підтримувала нас зброєю. Німеччина відкрито заявила, що ми не будемо членом НАТО. Але якщо залишатись чесними: риторика Німеччини змінилася. Німеччина консервативна і холодна — але потяг рушив", — сказав Зеленський.
Він наголосив, що люди в Німеччині аж ніяк не холодні. Він бачив великі демонстрації за Україну: було багато підтримки. "Там я побачив обличчя німців!" - сказав Президент.
Доповнення
Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що, на його думку, Німеччина зможе припинити імпорт російської нафти.