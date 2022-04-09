Германия консервативна, но поезд тронулся - Зеленский

Цитата

На вопрос, виновата ли главным образом Германия в неоднократных задержках санкций, Зеленский сказал: "Да, некоторые страны, в том числе Германия, выступают против эмбарго на нефть и газ. Я рад, что 5-й пакет (санкций ЕС) включает эмбарго на уголь и древесину".

Детали

Президент отметил, что Германия очень осторожно относилась к поддержке Украины.

"Германия не поддерживала нас оружием. Германия открыто заявила, что мы не будем членом НАТО. Но если оставаться честными: риторика Германии изменилась. Германия консервативна и холодна — но поезд тронулся", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что люди в Германии отнюдь не холодны. Он видел большие демонстрации за Украину: было много поддержки. "Там я увидел лица немцев!" - сказал Президент.

Дополнение

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, по его мнению, Германия сможет прекратить импорт российской нефти.