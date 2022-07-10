Німеччина блокує пакет допомоги ЄС Україні на 9 млрд євро - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вже більше місяця Німеччина блокує пакет допомоги у розмірі 9 мільярдів євро, який має стати основною формою підтримки України з боку ЄС, пише італійське видання Corriere della Sera, передає УНН.
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Як зазначається, протидія Німеччині пакету допомоги, схоже, не пов'язана з газовою кризою, тому, ймовірно, «не відображає спробу Берліна утихомирити москву» у той час як кремль намагається припинити постачання енергоносіїв до Європи.
Ідея про допомогу у розмірі 9 мільярдів, яка виникла у Комісії навесні, була підтверджена всіма лідерами ЄС наприкінці травня.
Проект передбачає надання Києву кредитів з необхідністю їх погашення через 25 років та де-факто безвідсоткових завдяки коштам, які сама Комісія залучить шляхом випуску на ринок боргових зобов'язань, гарантованих європейськими державами. Але Німеччина, найбільший із гарантів цієї форми єврооблігацій, виступає проти: після того, як вона дала свою згоду на саміті лідерів, тепер вона змінила рішення, пише видання.
Нагадаємо
Наприкінці травня за підсумками саміту лідерів ЄС було оголошено, що Європейська рада разом із країнами G7 готова надати Україні 9 млрд євро фінансової допомоги.