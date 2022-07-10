Германия блокирует пакет помощи ЕС Украине на 9 млрд евро - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Уже более месяца Германия блокирует пакет помощи в размере 9 миллиардов евро, который должен стать основной формой поддержки Украины со стороны ЕС, пишет итальянское издание Corriere della Sera, передает УНН.
Детали
Как отмечается, противодействие Германии пакету помощи, похоже, не связано с газовым кризисом, поэтому, вероятно, «не отражает попытку Берлина умиротворить москву» в то время как Кремль пітается прекратить поставки энергоносителей в Европу.
Идея о помощи в размере 9 миллиардов, которая возникла у Комиссии весной, была подтверждена всеми лидерами ЕС в конце мая.
Проект предусматривает предоставление Киеву кредитов с необходимостью их погашения через 25 лет и де-факто беспроцентных, благодаря средствам, которые сама Комиссия привлечет путем выпуска на рынок долговых обязательств, гарантированных европейскими государствами. Но Германия, крупнейший и самый солидный из гарантов этой формы еврооблигаций, выступает против: после того, как она дала свое согласие на саммите лидеров, теперь она изменила решение, пишет издание.
Напомним
В конце мая по итогам саммита лидеров ЕС было объявленно, что Европейский совет вместе со странами G7 готовы предоставить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.