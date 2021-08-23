Ніколи не зможе пробачити: чому герцогиня Корнуольська образилась на Меган Маркл
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Герцогиня Корнуольська Камілла ніколи не зможе пробачити Меган Маркл заподіяну шкоду принцу Чарльзу. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело в королівській родині, передає УНН.
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"Я не думаю, що герцогиня коли-небудь пробачить Меган за те, що вона зробила з принцом Уельським", - повідомляє джерело видання.
Деталі
Як повідомляється, спочатку герцогиня Корнуольська підтримувала принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Але з тих пір, як пара покинула королівську сім'ю, її ставлення до Маркл змінилося. Вважається, що причиною образи є заяви, які принц Гаррі і Меган Маркл робили після переїзду з Великої Британії. Принц Гаррі говорив про те, що між ним і батьком принцом Чарльзом є багато образ, вказував, що той не відповідав на дзвінки і відрізав його від фінансів. А дружина принца Гаррі, Меган Маркл, в інтерв'ю Опрі Уїнфрі заявила, що відчувала себе ізольованою і нещасноію в королівській родині.
Додамо
Повідомляється, що принц Чарльз важко переживав розкол в сім'ї і весь цей час його підтримувала дружина Камілла.
Нагадаємо
Королева Єлизавета II дала завдання старшим помічникам палацу підготувати юридичну відсіч на тлі численних звинувачень з боку принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.