ЗМІ: королева Єлизавета II готує рішучу відсіч нападкам принца Гаррі і Меган Маркл

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За даними видання, команда юристів монархії перебуває в консультаціях з експертами в області наклепу після шквалу критики з боку подружжя.

Добре обізнане джерело повідомило The Sun, що 95-річна королева “роздратована повторними нападками”.

Так, минулого місяця принц Гаррі заявив про те, що пише відверті мемуари, які вийдуть в наступному році.



“Якщо хтось був названий в книзі і звинувачений в чомусь прямо, це може бути наклепом, а також порушенням їх прав на приватне сімейне життя”, — повідомило джерело.

Також за його словами, на даний момент юристи монархії попросять видавців повідомити про те чи містяться в книзі факти для того, щоб мати можливість підготувати відповідь.

Додамо

7 березня було опубліковано інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл американській телеведучій Опрі Уїнфрі.



Маркл розповіла, що знаходилася практично в полоні у королівської сім’ї, яка відмовлялася їй допомагати, навіть коли вона поскаржилася на суїцидальний стан. За словами Маркл, сім’я не хотіла давати її синові Арчі титул і охорону, а також обговорювала, наскільки темною буде його шкіра.



Принц Гаррі уточнив, що в цих розмовах участі не брали Єлизавета II та її чоловік принц Філіп.



Букінгемський палац відповів, що вся сім’я засмучена і стурбована розповідями пари. У заяві говорилося, що ці проблеми обговорять в індивідуальному порядку.