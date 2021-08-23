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Никогда не сможет простить: почему герцогиня Корнуольская обиделась на Меган Маркл

Никогда не сможет простить: почему герцогиня Корнуольская обиделась на Меган Маркл

Киев  •  УНН

 • 29299 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Герцогиня Корнуольская Камилла никогда не сможет простить Меган Маркл причиненный вред принцу Чарльзу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в короливський семье, передает УНН.

Цитата

"Я не думаю, что герцогиня когда-нибудь простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским", - сообщает источник.

Детали

Как сообщается, сначала герцогиня Корнуольская поддерживала принца Гарри и его жену Меган Маркл. Но с тех пор, как пара покинула королевскую семью, его отношение к Маркл изменилось. Считается, что причиной обиды являются заявления, которые принц Гарри и Меган Маркл делали после переезда из Великобритании. Принц Гарри говорил о том, что между ним и отцом принцем Чарльзом много обид, указывал, что тот не отвечал на звонки и отрезал его от финансов. А жена принца Гарри, Меган Маркл, в интервью Опре Уинфри заявила, что чувствовала себя изолированной и несчастной в королевской семье.

Добавим

Сообщается, что принц Чарльз тяжело переживал раскол в семье и все это время его поддерживала жена Камилла.

Напомним

Королева Елизавета II дала задание старшим помощникам дворца подготовить юридический отпор на фоне многочисленных обвинений со стороны принца Гарри и його жены Меган Маркл.

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