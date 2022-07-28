Ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, - Зеленський

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Президент повідомив, що американські сенатори одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму та подякував їм за це.

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"Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США", - сказав Глава держави.

Нагадаємо

Сенат США схвалив резолюцію про визнання рф країною-спонсором тероризму.