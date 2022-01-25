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"Ніхто нікого не евакуйовував": у ВР не пов'язують використання нардепами підземного переходу з протестами ФОПів

"Ніхто нікого не евакуйовував": у ВР не пов'язують використання нардепами підземного переходу з протестами ФОПів

Київ • УНН

 • 20534 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Після засідання Верховної Ради у вівторок - у супроводі протестів ФОПів з сутичками - народні депутати мають засідання парламентських комітетів, а пересування підземним переходом – це нормальна практика, з протестами під будівлею Ради не пов'язана, розповіла УНН низка співрозмовників в парламенті.

Раніше сьогодні в Telegram-каналах ширилась інформація про те, що депутатів Верховної Ради евакуйовано з будівлі парламенту через “таємний” підземний перехід. 

Цитата:

“Ніхто нікого не евакуйовував. Між комітетами Верховної Ради є підземний перехід, ним завжди користуються всі депутати. Кожен обирає собі зручний хід. Частина депутатів виходила так, частина — інакше, як кому зручно. О 15:00 завершилось пленарне засідання і депутати розійшлись хто куди — хто в комітети, хто до фракцій, хто по яких справах”, — повідомив нардеп, представник Глави держави у КСУ Федір Веніславський.

Деталі

Його слова підтвердила речниця фракції “СН” Юлія Палійчук.

“Сьогодні вівторок, у нас є засідання комітетів зараз. Комітети знаходяться через дорогу від Ради. І у будь-якому випадку народний депутат після засідання іде на засідання комітету через підземний перехід”, — зазначила вона.

Палійчук повідомила, що сама сьогодні залишила будівлю парламенту близько 15-ї без перешкод.

Також їй не відомо про труднощі із пересуваннями жодного з нардепів фракції.

Контекст

Раніше сьогодні учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради.

Поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.

Сьогодні ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО — адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО відсутнє.

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