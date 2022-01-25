"Ніхто нікого не евакуйовував": у ВР не пов'язують використання нардепами підземного переходу з протестами ФОПів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Після засідання Верховної Ради у вівторок - у супроводі протестів ФОПів з сутичками - народні депутати мають засідання парламентських комітетів, а пересування підземним переходом – це нормальна практика, з протестами під будівлею Ради не пов'язана, розповіла УНН низка співрозмовників в парламенті.
Раніше сьогодні в Telegram-каналах ширилась інформація про те, що депутатів Верховної Ради евакуйовано з будівлі парламенту через “таємний” підземний перехід.
Цитата:
“Ніхто нікого не евакуйовував. Між комітетами Верховної Ради є підземний перехід, ним завжди користуються всі депутати. Кожен обирає собі зручний хід. Частина депутатів виходила так, частина — інакше, як кому зручно. О 15:00 завершилось пленарне засідання і депутати розійшлись хто куди — хто в комітети, хто до фракцій, хто по яких справах”, — повідомив нардеп, представник Глави держави у КСУ Федір Веніславський.
Деталі
Його слова підтвердила речниця фракції “СН” Юлія Палійчук.
“Сьогодні вівторок, у нас є засідання комітетів зараз. Комітети знаходяться через дорогу від Ради. І у будь-якому випадку народний депутат після засідання іде на засідання комітету через підземний перехід”, — зазначила вона.
Палійчук повідомила, що сама сьогодні залишила будівлю парламенту близько 15-ї без перешкод.
Також їй не відомо про труднощі із пересуваннями жодного з нардепів фракції.
Контекст
Раніше сьогодні учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради.
Поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.
Сьогодні ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.
Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО — адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО відсутнє.