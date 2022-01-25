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"Никто никого не эвакуировал": в ВР не связывают использование нардепами подземного перехода с протестами "ФОПов"

"Никто никого не эвакуировал": в ВР не связывают использование нардепами подземного перехода с протестами "ФОПов"

Киев • УНН

 • 20533 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. После заседания Верховной Рады во вторник - в сопровождении протестов "ФОПов" (ФЛП) со стычками - народные депутаты имеют заседания парламентских комитетов, а передвижение подземным переходом - это нормальная практика, с протестами под зданием Рады не связанная, рассказал УНН ряд собеседников в парламенте.

Ранее сегодня в Telegram-каналах проходила информация о том, что депутатов Верховной Рады эвакуировали из здания парламента через “тайный” подземный переход.

Цитата:

“Никто никого не эвакуировал. Между комитетами Верховной Рады есть подземный переход, им всегда пользуются все депутаты. Каждый выбирает себе удобный ход. Часть депутатов выходила так, часть — иначе, как кому удобно. В 15:00 завершилось пленарное заседание и депутаты разошлись кто куда — кто в комитеты, кто во фракции, кто по каким делам”, — сообщил нардеп, представитель Главы государства в КСУ Федор Вениславский.

Детали

Его слова подтвердила пресс-секретарь фракции “СН” Юлия Палийчук.

"Сегодня вторник, у нас есть заседание комитетов сейчас. Комитеты находятся через дорогу от Рады. И в любом случае народный депутат после заседания идет на заседание комитета через подземный переход”, — отметила она.

Палийчук сообщила, что сама сегодня покинула здание парламента около 15-й без помех.

Также ей не известно о трудностях с передвижениями ни одного из нардепов фракции.

Контекст

Ранее сегодня участники акции протеста "ФОПов" пытались прорваться до Верховной Рады.

Полицейские составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста "ФОПов" в Киеве.

Сегодня ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. Представители "ФОПов" запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФЛП-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО — ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствует.

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