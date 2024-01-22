"Ніхто не вірить в перемогу так, як я": стали відомі переможці конкурсу дитячого малюнку на Одещині

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України очільник Одеської ОВА Олег Кіпер привітав та нагородив переможців конкурсу малюнку "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я", передає УНН.

Конкурс тривав з 1 грудня, у різних вікових категоріях: 1-5 класи та 6-11 класи. Участь взяли понад три тисячі дітей. Нагороджували дітей керівники Одеської області.

У молодшій віковій категорії перемогу здобули:

І місце - Чіботар Галина, учениця 5 класу Євгенівського ліцею Бородінської селищної ради Болградського району,

ІІ місце - Руда Яна, учениця 4 класу Теплодарського ліцею імені О.П.Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району,

ІІІ місце - Макар Назар, учень 5 класу опорного закладу "Кодимський ліцей №1" Кодимської міської ради Подільського району.

Щодо старшої вікової категорії, список переможців виглядає так:

І місце - Костякова Дарія, учениця 10 класу Затишанського ЗЗСО Затишанської селищної ради Роздільнянського району,

ІІ місце - Галкіна Олена, учениця 7 класу Арцизького ОЗО №1 Арцизької міської ради Болградського району,

ІІІ місце - Голдур Вікторія, учениця 9 класу Шевченківсьої ЗЗСО №2 Кілійської міської ради Ізмаїльського району.

"Дякую усім, хто взяв участь у цьому неймовірному мистецькому конкурсі, що об'єднав усю Одещину!", - написав голова Одеської ОВА, Олег Кіпер.