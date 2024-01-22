"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области
Киев • УНН
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер поздравил и наградил победителей конкурса рисунков "Никто так не верит в нашу победу, как я", в котором приняли участие более трех тысяч детей.
Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины глава Одесской ОВА Олег Кипер поздравил и наградил победителей конкурса рисунка "Никто не верит в нашу победу так, как я", передает УНН.
Конкурс проходил с 1 декабря, в разных возрастных категориях: 1-5 классы и 6-11 классы. Участие приняли более трех тысяч детей. Награждали детей руководители Одесской области.
В младшей возрастной категории победу одержали:
І место - Чиботар Галина, ученица 5 класса Евгеновского лицея Бородинского поселкового совета Болградского района,
ІІ место - Руда Яна, ученица 4 класса Теплодарского лицея имени А.П.Медведкова Теплодарского городского совета Одесского района,
III место - Макар Назар, ученик 5 класса опорного учреждения "Кодымский лицей №1" Кодымского городского совета Подольского района.
Что касается старшей возрастной категории, список победителей выглядит так:
І место - Костякова Дарья, ученица 10 класса Затишанского ЗОСО Затишанского поселкового совета Раздельнянского района,
II место - Галкина Елена, ученица 7 класса Арцизского ОСО №1 Арцизского городского совета Болградского района,
III место - Голдур Виктория, ученица 9 класса Шевченковского ЗОСО №2 Килийского городского совета Измаильского района.
"Спасибо всем, кто принял участие в этом невероятном художественном конкурсе, который объединил всю Одесскую область!", - написал председатель Одесской ОВА, Олег Кипер.
"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер поздравил и наградил победителей конкурса рисунков "Никто так не верит в нашу победу, как я", в котором приняли участие более трех тысяч детей.
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