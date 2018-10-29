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Nike подав до суду на українську фірму за використання торгової марки

Nike подав до суду на українську фірму за використання торгової марки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Виробник спортивного взуття Nike Innovate C.V. (США) подав до Одеського суд позов до української фірми за незаконне використання торгової марки. Про це йдеться у судовому рішенні, яке внесено до Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

"Nike Innovate C.V. звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до однієї з українських компаній, в якій просить суд заборонити останній здійснювати використання позначення NIKE, незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг Nike для товару "взуття", а також вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві із полімерного матеріалу та з верхом з композиційної шкіри: туфлі спортивні чоловічі, розмір 41-46: арт.8621 1520 пар", - йдеться у документі.

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Розглянувши позов та заслухавши думку сторін учасниць процесу суд вирішив відкрити провадження у справі, прийняти справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання на 19 листопада 2018 р. о 14:15.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху, який виробляв каву відомих світових брендів.

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