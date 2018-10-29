Nike подал в суд на украинскую фирму за использование торговой марки

"Nike Innovate CV обратился в Хозяйственный суд Одесской области с исковым заявлением к одной из украинских компаний, в которой просит суд запретить последней осуществлять использование обозначения NIKE, независимо от цветового исполнения, которое походит настолько, что его можно спутать со знаком для товаров и услуг Nike для товара "обувь", а также изъять из гражданского оборота и уничтожить товар: обувь на подошве из полимерного материала с верхом из композиционной кожи: туфли спортивные мужские, размер 41-46: арт.8621 1520 пар", - говорится в документе.



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Рассмотрев иск и выслушав мнение сторон участников процесса суд решил открыть производство по делу, принять дело к рассмотрению по правилам общего искового производства и назначить подготовительное заседание на 19 ноября 2018 в 14:15.



Напомним, в Черновицкой области правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха, который производил кофе известных мировых брендов.



