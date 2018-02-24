Нідерландський ковзаняр став двократним олімпійським чемпіоном ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Нідерландець Кьелд Нейс виграв золоту медаль зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані у ковзанярському спорті, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
Нідерландець тріумфував на дистанції 1000 метрів з часом 1:07,95 хв. Срібним призером став норвежець Хавард Лорентца +0,04 секунди. Бронзову нагороду отримав кореєць Кім Таюн. Його час — 1:08,22 хвилини.
Примітно, що Нейс в Пхьончхані вже ставав олімпійським чемпіоном на дистанції 1500 метрів.
Крім того додамо, що чоловіча збірна Нідерландів із ковзанярського спорту на Іграх-2018 виграла три “золоті” медалі, дві “срібні” та одну “бронзову”.