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Нідерландський ковзаняр став двократним олімпійським чемпіоном ОІ-2018

Нідерландський ковзаняр став двократним олімпійським чемпіоном ОІ-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Нідерландець Кьелд Нейс виграв золоту медаль зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані у ковзанярському спорті, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.

Нідерландець тріумфував на дистанції 1000 метрів з часом 1:07,95 хв. Срібним призером став норвежець Хавард Лорентца +0,04 секунди. Бронзову нагороду отримав кореєць Кім Таюн. Його час — 1:08,22 хвилини.

Примітно, що Нейс в Пхьончхані вже ставав олімпійським чемпіоном на дистанції 1500 метрів.

Крім того додамо, що чоловіча збірна Нідерландів із ковзанярського спорту на Іграх-2018 виграла три “золоті” медалі, дві “срібні” та одну “бронзову”.

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