Нидерландский конькобежец стал двукратным олимпийским чемпионом ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Голландец Кьелд Нейс выиграл золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в конькобежном спорте, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
Голландец победил на дистанции 1000 метров со временем 1:07,95 мин. Серебряным призером стал норвежец Хавард Лорентца 0,04 секунды. Бронзовую награду получил кореец Ким Таюн. Его время — 1:08,22 минуты.
Примечательно, что Нейс в Пхенчхан уже становился олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров.
Кроме того добавим, что мужская сборная Нидерландов по конькобежному спорту на Играх-2018 выиграла три “золотые” медали, две “серебряных” и одну “бронзовую”.