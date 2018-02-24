Нидерландский конькобежец стал двукратным олимпийским чемпионом ОИ-2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61594 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74371 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77160 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106785 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100261 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104500 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111485 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Киев  •  УНН

 • 10003 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Голландец Кьелд Нейс выиграл золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в конькобежном спорте, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.

Голландец победил на дистанции 1000 метров со временем 1:07,95 мин. Серебряным призером стал норвежец Хавард Лорентца 0,04 секунды. Бронзовую награду получил кореец Ким Таюн. Его время — 1:08,22 минуты.

Примечательно, что Нейс в Пхенчхан уже становился олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров.

Кроме того добавим, что мужская сборная Нидерландов по конькобежному спорту на Играх-2018 выиграла три “золотые” медали, две “серебряных” и одну “бронзовую”.

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