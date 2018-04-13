Нідерланди заявили про відсутність "холодної війни" з РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Між Заходом і Росією немає нової "холодної війни". Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві заявив голова МЗС Нідерландів Стеф Блок, передає УНН з посиланням на NOS.

"Якщо ви читаєте газети, ви можете подумати, що холодна війна повернулася, і мене часто запитують про це журналісти. Відповідь на це чітка - ні", - заявив Блок.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що "ми не хочемо нової холодної війни або нової гонки озброєнь".

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