Нидерланды заявили про отсутствие "холодной войны" с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Между Западом и Россией нет новой "холодной войны". Об этом во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, передает УНН со ссылкой на NOS.
"Если вы читаете газеты, вы можете подумать, что холодная война вернулась, и меня часто спрашивают об этом журналисты. Ответ на это четкий – нет", - заявил Блок.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений".