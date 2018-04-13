Нидерланды заявили про отсутствие "холодной войны" с РФ

"Если вы читаете газеты, вы можете подумать, что холодная война вернулась, и меня часто спрашивают об этом журналисты. Ответ на это четкий – нет", - заявил Блок.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений".