Нідерланди та Португалія вимагають тестів на Covid для мандрівнииків з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Уряди Нідерландів та Португалії приєдналися до зростаючої кількості країн, що вимагають від авіапасажирів, які прибувають з Китаю, показати негативний результат тесту на Covid-19 при в'їзді, передає УНН з посиланням на AFP.
Більше дюжини країн запровадили нові правила поїздок для мандрівників із найгустонаселенішої країни світу, яка бореться зі сплеском випадків захворювання Covid після свого рішення послабити суворі обмеження.
Деталі
Міністерство охорони здоров'я заявило, що нідерландські заходи, які набудуть чинності у вівторок, відповідають рекомендаціям Європейського Союзу.
"Я думаю, що для нас важливо ввести обмеження на поїздки в рамках європейських заходів для боротьби з Covid", - сказав міністр охорони здоров'я Ернст Койперс.
Амстердам-Схіпхол є одним із найбільших аеропортів Європи та центром численних міжконтинентальних рейсів.
Пізніше міністерство охорони здоров'я Португалії наслідувало цей приклад, оголосивши, що пасажири, які вилітають рейсом з Китаю, повинні будуть надати негативний тест на Covid-19 перед посадкою в літак, нові правила набувають чинності в суботу.
Обидва уряди у своїх заявах зауважили, що на таких рейсах слід носити маски для обличчя.
Доповнення
Експерти ЄС у середу "настійно закликали" 27 держав-членів блоку вимагати тестування на Covid від людей, які вилітають із Китаю, та проводити вибіркові тести після прибуття.
Декілька інших країн ЄС, включаючи Німеччину, Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, вже оголосили про вимоги до тестування Covid для тих, хто прибуває з Китаю.
Сполучені Штати та Японія входять до числа неєвропейських країн, які вжили аналогічні заходи.