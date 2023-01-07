Нидерланды и Португалия потребуют тесты на Covid для путешественников из Китая

Более дюжины стран ввели новые правила поездок для путешественников из самой густонаселенной страны мира, которая борется со всплеском случаев заболевания Covid после своего решения ослабить строгие ограничения.

Детали

Министерство здравоохранения заявило, что нидерландские меры, которые вступят в силу во вторник, соответствуют рекомендациям Европейского Союза.

"Я думаю, что для нас важно ввести ограничения на поездки в рамках европейских мер для борьбы с Covid", - сказал министр здравоохранения Эрнст Койперс.

Амстердам-Схипхол является одним из крупнейших аэропортов Европы и центром многочисленных межконтинентальных рейсов.

Позже министерство здравоохранения Португалии последовало этому примеру, объявив, что пассажиры, вылетающие рейсом из Китая, должны будут предоставить отрицательный тест на Covid-19 перед посадкой в самолет, новые правила вступают в силу в субботу.

Оба правительства в своих заявлениях отметили, что на таких рейсах следует носить маски для лица.

Дополнение

Эксперты ЕС в среду "настоятельно призвали" 27 государств-членов блока требовать тестирования на Covid от людей, вылетающих из Китая, и проводить выборочные тесты по прибытии.

Несколько других стран ЕС, включая Германию, Францию, Германию, Италию и Испанию, уже объявили о требованиях к тестированию на Covid для тех, кто прибывает из Китая.

Соединенные Штаты и Япония входят в число неевропейских стран, которые приняли аналогичные меры.