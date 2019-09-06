Нідерланди не порушуватимуть питання щодо Цемаха і обміну в Брюсселі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На сьогодні немає жодних ознак того, що Нідерланди піднімуть питання про звільнення українським судом Володимира Цемаха і обміну утримуваними особами між Україною і Росією в Брюсселі. Про це повідомив в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Поки немає ніяких ознак того, що Нідерланди в Брюсселі будуть піднімати питання щодо Цемаха і обміну утримуваними між Україною і Росією", - написав журналіст.
У той же час, за його словами, ситуація може змінитися.
Нагадаємо, напередодні київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у той же день заявив, що знаходиться в "тісному контакті з українською владою" щодо звільнення фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Цемаха.