"Нічні вовки": до Польщі не пустили частину байкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Прикордонний пункт Тереспіль, що на білорусько-польському кордоні, вчора перетнули тільки байкери мотоклубу "Нічні вовки", які мають польське громадянство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onet.pl.
"У Польщі не пустили двох словаків і чеха. Їм заборонено в'їзд з міркувань безпеки і громадського порядку", - сказав прес-секретар Надбужанського відділу прикордонної служби Даріуш Сенніцкій.
За його словами, "Нічні вовки" є "легально зареєстрованим мотоклубом в Польщі", його емблеми та знаки не заборонені як символи тоталітаризму.
Байкери з польського відділу "Нічних вовків" 1 травня ввечері поклали квіти до меморіалу радянським солдатам в Варшаві. Сьогодні вони відвідають Вроцлав і Освенцим.
Як повідомляв УНН, в "Борисполі" прикордонники не пропустили в Україну громадянина РФ, на прізвисько "Водяний", який є учасником російської асоціації байкерів і байкерського клубу РФ "Нічні вовки".