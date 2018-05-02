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"Ночные волки": в Польшу не пустили часть байкеров

Киев • УНН

 • 8298 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пограничный пункт Тересполь, что на белорусско-польской границе, вчера пересекли только байкеры мотоклуба "Ночные волки", которые имеют польское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.pl.

"Ночные волки": в Польшу не пустили часть байкеров

"В Польшу не пустили двух словаков и чеха. Им запрещен въезд из соображений безопасности и публичного порядка", - сказал пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сенницкий.

По его словам, "Ночные волки" являются "легально зарегистрированным мотоклубом в Польше", его эмблемы и знаки не запрещены как символы тоталитаризма.

Байкеры из польского отдела "Ночных волков" 1 мая вечером возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Варшаве. Сегодня они посетят Вроцлав и Освенцим.

Как сообщал УНН, в "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину гражданина РФ, по прозвищу "Водяной", который является участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки".

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