"Ночные волки": в Польшу не пустили часть байкеров

"В Польшу не пустили двух словаков и чеха. Им запрещен въезд из соображений безопасности и публичного порядка", - сказал пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сенницкий.

По его словам, "Ночные волки" являются "легально зарегистрированным мотоклубом в Польше", его эмблемы и знаки не запрещены как символы тоталитаризма.

Байкеры из польского отдела "Ночных волков" 1 мая вечером возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Варшаве. Сегодня они посетят Вроцлав и Освенцим.

Как сообщал УНН, в "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину гражданина РФ, по прозвищу "Водяной", который является участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки".