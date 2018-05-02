"Ночные волки": в Польшу не пустили часть байкеров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пограничный пункт Тересполь, что на белорусско-польской границе, вчера пересекли только байкеры мотоклуба "Ночные волки", которые имеют польское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.pl.
"В Польшу не пустили двух словаков и чеха. Им запрещен въезд из соображений безопасности и публичного порядка", - сказал пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сенницкий.
По его словам, "Ночные волки" являются "легально зарегистрированным мотоклубом в Польше", его эмблемы и знаки не запрещены как символы тоталитаризма.
Байкеры из польского отдела "Ночных волков" 1 мая вечером возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Варшаве. Сегодня они посетят Вроцлав и Освенцим.
Как сообщал УНН, в "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину гражданина РФ, по прозвищу "Водяной", который является участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки".