Нічні вибухи у Мелітополі сталися біля військового аеродрому – мер

Цитата

“Що стосується ситуації сьогодні вночі – то вибухало, дійсно, не тільки в Мелітополі, але й на території Мелітопольського району. Все розпочалося близько опівночі, коли мешканці міста почали чути вибухи і бачити переміщення російської техніки. Це було поблизу нашого військового аеродрому, та поблизу нашого містечка. Одразу після вибухів піднялись у повітря рашистські гелікоптери і почали кружляти над містом. Але на цьому все не закінчилося, тому що о четвертій ранку це продовжилося і повторилося на тому ж самому місці, на базі нашого військового аеродрому. Рашисти там регулярно намагаються розмістити свої склади боєприпасів, військову техніку, але нічого їм не вдається”, – сказав Федоров.

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За його словами, вибухи продовжилися о п’ятій ранку поблизу міста Мелітополь – між селами Мирне та Північне. Після чого, окупанти почали виганяти свою військову техніку.

“Ми розуміємо, чому це відбувається, тому що якщо подивитись підсумки останнього тижня – більш, ніж тисяча рашистських військових були знищені за даними Генштабу на території тимчасово-окупованої Запорізької області. Через те, що нашими мешканцями чинився спротив, навіть після 10 місяців окупації – нашим військовим та спецслужбам добре відомо про всі місця знаходження рашистів на Запоріжжі”, – додав він.

Аеродром, біля якого вночі було голосно, є військовою базою українських Повітряних сил, яка була захоплена ще 24 лютого. На ній базувалася українська військово-транспортна авіація, здебільшого, літаки ІЛ-76, які перевозили, як особовий склад нашої армії, так і військову техніку. Також з 2014 року це був стратегічний об’єкт, тому що це був найближчий військовий аеродром до ОРДЛО.

“Тому цей об’єкт має стратегічне значення для нашої держави, і звичайно, рашисти одразу намагалися розмістити там свою військову техніку. Щонайменше, десятки разів було атаковано це місце, тому що рашисти там розташовували склади боєприпасів і свою військову-авіаційну техніку. Але на сьогодні ми можемо сказати, що цей аеродром майже не функціонує, тому що окупанти не можуть там здійснювати посадку своєї військової техніки, окрім гелікоптерів. Тому що злітно-посадкова смуга майже повністю зруйнована, хоча вони намагаються її відремонтувати. Але поки що не бачать наші мешканці, щоб саме літаки сідали та злітали з військової бази”, – зазначив він.

Доповнення

Раніше Федоров повідомив, що під ранок у Мелітополі прогриміли потужні вибухи.