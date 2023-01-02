Ночные взрывы в Мелитополе произошли у военного аэродрома – мэр

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“Что касается ситуации сегодня ночью – то взрывалось, действительно, не только в Мелитополе, но и на территории Мелитопольского района. Все началось около полуночи, когда горожане начали слышать взрывы и видеть перемещение российской техники. Это было вблизи нашего военного аэродрома и вблизи нашего городка. Сразу после взрывов поднялись в воздух рашистские вертолеты и начали кружить над городом. Но на этом все не закончилось, потому что в четыре утра это продолжилось и повторилось на том же самом месте, на базе нашего военного аэродрома. Рашисты там регулярно пытаются разместить свои склады боеприпасов, военную технику, но ничего им не удается”, – сказал Федоров.

Детали

По его словам, взрывы продолжились в пять утра близ города Мелитополь – между селами Мирное и Северное. После чего оккупанты начали выгонять свою военную технику.

“Мы понимаем, почему это происходит, потому что если посмотреть итоги последней недели – более тысячи рашистских военных были уничтожены по данным Генштаба на территории временно оккупированной Запорожской области. Из-за того, что нашими жителями оказывалось сопротивление, даже после 10 месяцев оккупации – нашим военным и спецслужбам хорошо известно все места нахождения рашистов на Запорожье”, – добавил он.

Аэродром, у которого ночью было громко, является военной базой украинских воздушных сил, которая была захвачена еще 24 февраля. На ней базировалась украинская военно-транспортная авиация, в основном, самолеты ИЛ-76, которые перевозили как личный состав нашей армии, так и военную технику. Также с 2014 года это был стратегический объект, потому что это был ближайший военный аэродром к ОРДЛО.

“Поэтому этот объект имеет стратегическое значение для нашего государства, и конечно, рашисты сразу пытались разместить там свою военную технику. По меньшей мере, десятки раз было атаковано это место, потому что рашисты там располагали склады боеприпасов и свою военно-авиационную технику. Но сегодня мы можем сказать, что этот аэродром почти не функционирует, потому что оккупанты не могут там совершать посадку своей военной техники, кроме вертолетов. Потому что взлетно-посадочная полоса почти полностью разрушена, хотя они пытаются ее отремонтировать. Но пока не видят наши жители, чтобы самолеты садились и слетали с военной базы”, – отметил он.

Дополнение

Ранее Федоров сообщил, что под утро в Мелитополе прогремели мощные взрывы.