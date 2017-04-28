Нічні навчання КОРД у столичному метро – відео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні вночі на станції метро Площа Льва Толстого відбулися спільні навчання національної поліції та працівників КОРД, передає кореспондент УНН.
Аби перевірити готовність київської поліції до конкурсу “Євробачення”, який цього року приймає Україна, керівництво метрополітену дало можливість провести нічні навчання на станції “Площа Льва Толстого”. Захід відбувся за участю спецпідрозділу КОРД, та добровольців, які грали роль заручників.
“З метою перевірки готовності підрозділів головного управління поліції до виконання визначених заходів і забезпечення публічної безпеки та порядку, знань та навичок їх керівників щодо оперативного управління підпорядкованими їм силами та засобами в умовах зміни оперативної установки. Тобто, ми сьогодні в ніч проводимо спільні командно-штурмові навчання. Відпрацювання порядку взаємодій”, — Віталій Пиха начальник поліції метрополітену.
Навчання пройшли за двома сценаріями. Перший — виявлення та оперативне знешкодження вибухового пристрою, а також подальші дії спецпідрозділу у разі, якщо вибухівку неможливо знешкодити, або вивести у безпечне місце. Другий — робота спецпідрозділу КОРД, а саме знешкодження терористів у вагоні метрополітену, та визволення заручників.
Також, Віталій Пиха повідомив, що зараз охорона метрополітену посилена кінологами.
Раніше УНН повідомляв, що за словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана ступінь безпеки є надзвичайно високим.