Ночные учения КОРД в столичном метро - видео

Чтобы проверить готовность киевской полиции к конкурсу "Евровидение", который в этом году принимает Украине, руководство метрополитена позволило провести ночные учения на станции "Площадь Льва Толстого". Мероприятие состоялось при участии спецподразделения КОРД, и добровольцев, которые играли роль заложников.

"С целью проверки готовности подразделений главного управления полиции к выполнению определенных мероприятий и обеспечения общественной безопасности и порядка, знаний и навыков их руководителей по оперативному управлению подчиненными им силами и средствами в условиях изменения оперативной установки. То есть, мы сегодня ночью проводим совместные командно-штурмовые обучения. Отработка порядка взаимодействий", - Виталий Пыха, начальник полиции метрополитена.

Обучение прошли по двум сценариям. Первый - выявление и оперативное обезвреживание взрывного устройства, а также дальнейшие действия спецподразделения в случае, если взрывчатку невозможно обезвредить, или вывести в безопасное место. Второй - работа спецподразделения КОРД, а именно обезвреживания террористов в вагоне метрополитена, и освобождения заложников.

Также, Виталий Пыха сообщил, что сейчас охрана метрополитена усиленная кинологами.

Ранее УНН сообщал, что по словам Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана степень безопасности является чрезвычайно высокой.