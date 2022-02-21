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Нічні клуби працювали: Резніков розповів про "евакуацію" з ОРДЛО

Нічні клуби працювали: Резніков розповів про "евакуацію" з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Для постановки фейкових кадрів про "евакуацію" з окупованого Донбасу декілька тисяч людей в напівпустих автобусах возили туди і назад. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата

"За нашою інформацією, для постановки фейкових "мосфільмовських" дешевих серіальчиків декілька тисяч людей вивозили в напівпустих автобусах, ті автобуси курсували туди і назад для того, щоб показати картинку. Насправді люди нікуди не їхали, не покидали своїх домівок. За нашою інформацією, нічні клуби продовжували працювати в Донецьку. Єдине, чим лякали населення – це включали сирени у гучномовці кожні 30 хвилин", - сказав Резніков.

Деталі

Зі слів міністра, якщо громадяни України матимуть бажання покинути тимчасово окуповані території і захочуть припинити бути заручниками, в Україні їх приймуть, "уряд готовий".

"Якщо КПВВ перекриті, є інші варіанти як вони можуть потрапити до території України, як раніше робили – через Харківську область тощо", - зазначив він.

Раніше

Як писав УНН, за інформацією української розвідки, евакуйовані до Росії жителі ОРДЛО самостійно повертаються додому.

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