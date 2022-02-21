Ночные клубы работали: Резников рассказал об "эвакуации" из ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Для постановки фейковых кадров об "эвакуации" из оккупированного Донбасса несколько тысяч людей в полупустых автобусах возили туда и обратно. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.
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"По нашей информации, для постановки фейковых "мосфильмовских" дешевых сериальчиков несколько тысяч человек вывозили в полупустых автобусах, эти автобусы курсировали туда и обратно для того, чтобы показать картинку. На самом деле люди никуда не уезжали, не покидали своих домов. По нашей информации, ночные клубы продолжали работать в Донецке. Единственное, чем пугали население - это включали сирены в громкоговорители каждые 30 минут", - сказал Резников.
Детали
Со слов министра, если граждане Украины будут иметь желание покинуть временно оккупированные территории и захотят перестать быть заложниками, в Украине их примут, "правительство готово".
"Если КПВВ перекрыты, есть другие варианты как они могут попасть с территории Украины, как раньше делали - через Харьковскую область", - отметил он.
Ранее
Как писал УНН, по информации украинской разведки, эвакуированы в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой.