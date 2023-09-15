Нічна атака дронів рф на Хмельниччину: уламки пошкодили будинки, школу та лінії електропередачі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Хмельниччину ніхто не постраждав. Уламки дронів пошкодили 12 будинків, вікна у школі та лінії електропередач. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
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“Сьогодні Хмельниччина була атакована ворогом. Усього було зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Внаслідок атаки немає постраждалих”, - заявив він.
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Разом з тим, внаслідок збиття "шахеда" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.
Відновлювальні роботи вже тривають, зазначив Тюрін.
Нагадаємо
У ніч на п'ятницю армія рф випустила по Україні 17 ударних БпЛА. Усі «шахеди» було знищено протиповітряною обороною.