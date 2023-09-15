Ночная атака дронов рф на Хмельнитчину: обломки повредили дома, школу и линии электропередачи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В результате ночной атаки вражеских дронов в Хмельницкой области никто не пострадал. Обломки дронов повредили 12 домов, окна в школе и линии электропередач. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
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“Сегодня Хмельницкая область была атакована врагом. Всего было зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. В результате атаки нет пострадавших”, - заявил он.
Детали
Вместе с тем, в результате сбивания "шахеда" обломки упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач.
Восстановительные работы уже продолжаются, отметил Тюрин.
Напомним
В ночь на пятницу армия рф выпустила по Украине 17 ударных БпЛА. Все «» были уничтожены противовоздушной обороной.