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Ночная атака дронов рф на Хмельнитчину: обломки повредили дома, школу и линии электропередачи

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В результате ночной атаки вражеских дронов в Хмельницкой области никто не пострадал. Обломки дронов повредили 12 домов, окна в школе и линии электропередач. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня Хмельницкая область была атакована врагом. Всего было зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. В результате атаки нет пострадавших”, - заявил он.

Детали

Вместе с тем, в результате сбивания "шахеда" обломки упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач.

Восстановительные работы уже продолжаются, отметил Тюрин. 

Напомним

В ночь на пятницу армия рф выпустила по Украине 17 ударных БпЛА. Все «» были уничтожены противовоздушной обороной.

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