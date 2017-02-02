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Ніч в Авдіївці минула відносно спокійно - П.Жебрівський

Ніч в Авдіївці минула відносно спокійно - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 6762 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ніч в Авдіївці минула відносно спокійно, однак на околицях міста було чути, як обстрілювали позиції українських військових. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно. Хоча було чути як на околицях, по позиціях наших військових лупили гради і важка артилерія”, — написав П.Жебрівський.

За його словами, о 9:00 у ЗОШ №7 Авдіївки розпочалось навчання, сюди прийшли вчителі та учні з інших шкіл.

Температура теплоносія, завдяки Авдіївському коксохіму, у тепломережах міста становить 55 градусів. Таким чином, як повідомив голова Донецької ВЦА, у помешканнях температура становить близько 17 градусів тепла.

Також він зазначив, що вода у місто подається, каналізаційно-насосна станція працює.

“Військові підрозділи CIMIC разом із комунальниками міста допомагають відновлювати пошкоджені вчора російськими градами будинки. Зранку виїжджав з комунальниками і військовими до старої Авдіївки. В результаті вчорашнього обстрілу там пошкоджено (пошкодження різного характеру) 52 будинки”, — зазначив П.Жебрівський.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

Українські Національні Новини

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