Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно - П.Жебривский

"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Хотя было слышно как на окраинах, по позициям наших военных лупили грады и тяжелая артиллерия", - написал П.Жебривский.

По его словам, в 9:00 в СОШ №7 Авдеевки началось обучение, сюда пришли учителя и ученики из других школ.

Температура теплоносителя, благодаря Авдеевскому коксохиму, в теплосетях города составляет 55 градусов. Таким образом, как сообщил глава Донецкой ВГА, в помещениях температура составляет около 17 градусов тепла.

Также он отметил, что вода в город подается, канализационно-насосная станция работает.

"Военные подразделения CIMIC вместе с коммунальщиками города помогают восстанавливать поврежденные вчера российскими градами дома. Утром выезжал с коммунальщиками и военными в старую Авдеевку. В результате вчерашнего обстрела там повреждены (повреждения различного характера) 52 дома", - отметил П.Жебривский.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.