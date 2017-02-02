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Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно - П.Жебривский

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 6762 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, однако в окрестностях города было слышно, как обстреливали позиции украинских военных. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Хотя было слышно как на окраинах, по позициям наших военных лупили грады и тяжелая артиллерия", - написал П.Жебривский.

По его словам, в 9:00 в СОШ №7 Авдеевки началось обучение, сюда пришли учителя и ученики из других школ.

Температура теплоносителя, благодаря Авдеевскому коксохиму, в теплосетях города составляет 55 градусов. Таким образом, как сообщил глава Донецкой ВГА, в помещениях температура составляет около 17 градусов тепла.

Также он отметил, что вода в город подается, канализационно-насосная станция работает.

"Военные подразделения CIMIC вместе с коммунальщиками города помогают восстанавливать поврежденные вчера российскими градами дома. Утром выезжал с коммунальщиками и военными в старую Авдеевку. В результате вчерашнего обстрела там повреждены (повреждения различного характера) 52 дома", - отметил П.Жебривский.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

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