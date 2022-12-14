Ніч на Одещині минула спокійно - Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів та сигналів повітряної тривоги. Про це повідомляє УНН, посилаючись на відеозвернення речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.
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"Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Судячи з усього, ворог готується до нового ракетного удару або удару дронами-камікадзе. Війна не закінчилася, тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - сказав він.
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Крім цього, Братчук зазначив, що енергетики продовжують цілодобові роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки 10 грудня. У місті та області тривають аварійні та екстрені вимкнення електроенергії.
Також за інформацією речника, у Чорному морі перебуває 7 ворожих кораблів. Ракетоносії наразі відсутні.
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В Одеській області через відключення світла підприємствам промислового комплексу пропонують перевести виробництва в нічну зміну.