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Ніч на Одещині минула спокійно - Братчук

Ніч на Одещині минула спокійно - Братчук

Київ • УНН

 • 4888645 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів та сигналів повітряної тривоги. Про це повідомляє УНН, посилаючись на відеозвернення речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.

Цитата

"Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Судячи з усього, ворог готується до нового ракетного удару або удару дронами-камікадзе. Війна не закінчилася, тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - сказав він.

Деталі

Крім цього, Братчук зазначив, що енергетики продовжують цілодобові роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки 10 грудня. У місті та області тривають аварійні та екстрені вимкнення електроенергії.

Також за інформацією речника, у Чорному морі перебуває 7 ворожих кораблів. Ракетоносії наразі відсутні.

Нагадаємо

В Одеській області через відключення світла підприємствам промислового комплексу пропонують перевести виробництва в нічну зміну.

Українські Національні Новини

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