Ночь в Одесской области прошла спокойно - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на видеообращение спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука в Telegram.
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"Ночь в Одессе и области прошла без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Судя по всему, враг готовится к новому ракетному удару или удару дронами-камикадзе. Война не закончилась, поэтому прошу вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - сказал он.
Детали
Кроме того, Братчук отметил, что энергетики продолжают круглосуточные работы по ликвидации последствий вражеской атаки 10 декабря. В городе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии.
Также по информации спикера, в Черном море находится 7 вражеских кораблей. Ракетоносители пока отсутствуют.
Напомним
В Одесской области из-за отключения света предприятиям промышленного комплекса предлагают перевести производства в ночную смену.