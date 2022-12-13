На Одещині через відключення світла промисловості пропонують перейти на нічні зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Одесі та області тривають аварійні і екстрені вимкнення електроенергії. Саме тому влада регіону звертається до підприємств промислового комплексу щодо переведення виробництва в нічну зміну. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук під час свого ранкового звернення, інформує УНН.
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«Вчергове ОВА звертається до підприємств промислового комплексу щодо переведення виробництва на нічний час. Це допоможе збільшити можливості енергетиків для максимальної подачі світла нашим громадянам, а також зберегти робочі місця та підтримати економіку», - наголосив він.
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Також він зазначив, що обласною військовою адміністрацією дані рекомендації мобільним операторам щодо забезпечення належної роботи зв’язку та обладнання додатковими резервними джерелами живленням їх вишок.
Братчук додав, що ніч в регіоні пройшла без обстрілів.
Доповнення
Абонентів електропостачання в Одесі та області обмежать в інформації щодо подачі світла у будинки. В ОВА вважають, що вона чутливо впливає на людей.