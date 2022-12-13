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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Одещині через відключення світла промисловості пропонують перейти на нічні зміни

На Одещині через відключення світла промисловості пропонують перейти на нічні зміни

Київ • УНН

 • 1952642 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Одесі та області тривають аварійні і екстрені вимкнення електроенергії. Саме тому влада регіону звертається до підприємств промислового комплексу щодо переведення виробництва в нічну зміну. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук під час свого ранкового звернення, інформує УНН.

Цитата

«Вчергове ОВА звертається до підприємств промислового комплексу щодо переведення виробництва на нічний час. Це допоможе збільшити можливості енергетиків для максимальної подачі світла нашим громадянам, а також зберегти робочі місця та підтримати економіку», - наголосив він.

Деталі

Також він зазначив, що обласною військовою адміністрацією дані рекомендації мобільним операторам щодо забезпечення належної роботи зв’язку та обладнання додатковими резервними джерелами живленням їх вишок.

Братчук додав, що ніч в регіоні пройшла без обстрілів. 

Доповнення

Абонентів електропостачання в Одесі та області обмежать в інформації щодо подачі світла у будинки. В ОВА вважають, що вона чутливо впливає на людей.

Українські Національні Новини

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