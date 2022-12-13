В Одесской области из-за отключений света промышленности предлагают перейти на ночные смены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Именно поэтому власти региона обращаются к предприятиям промышленного комплекса относительно перевода производства на ночную смену. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук во время своего утреннего обращения, информирует УНН.
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«В очередной раз ОВА обращается к предприятиям промышленного комплекса относительно перевода производства на ночное время. Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, а также сохранить рабочие места и поддержать экономику», - подчеркнул он.
Детали
Также он отметил, что областной военной администрацией даны рекомендации мобильным операторам по обеспечению надлежащей работы связи и оборудования дополнительными резервными источниками питания их вышек.
Братчук добавил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.
Дополнение
Абонентов электроснабжения в Одессе и области ограничат в информации о подаче света в дома. В ОВА полагают, что она чувствительно влияет на людей.