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В Одесской области из-за отключений света промышленности предлагают перейти на ночные смены

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Именно поэтому власти региона обращаются к предприятиям промышленного комплекса относительно перевода производства на ночную смену. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук во время своего утреннего обращения, информирует УНН.

Цитата

«В очередной раз ОВА обращается к предприятиям промышленного комплекса относительно перевода производства на ночное время. Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, а также сохранить рабочие места и поддержать экономику», - подчеркнул он.

Детали

Также он отметил, что областной военной администрацией даны рекомендации мобильным операторам по обеспечению надлежащей работы связи и оборудования дополнительными резервными источниками питания их вышек.

Братчук добавил, что ночь в регионе прошла без обстрелов. 

Дополнение

Абонентов электроснабжения в Одессе и области ограничат в информации о подаче света в дома. В ОВА полагают, что она чувствительно влияет на людей.

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