Ніби Халк їздив на мінеральні води: пасажир розгромив купе поїзду Київ - Трускавець

Цитата

“Розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибите вікно, бруд та сміття по всьому купе — таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами... Але ніт. У такому вигляді залишив по собі вагон пасажир поїзда 49 Київ — Трускавець, і це неабияк засмучує команду, яка щодня докладає значних зусиль для ретельної підготовки сотень вагонів до літнього сезону”, — написав Шевченко.

Шевченко зазначив, що поліцію було повідомлено про інцидент, а порушника затримано. Вагон знаходиться на реставрації.

Доповнення

У травні цього року пасажирка потяга Київ-Миколаїв зняла на відео, як під час дощу зі стелі вагона тече вода.



У поїзді до Бердянська на жінку впала погано закріплена полиця із пасажиром.

Народного депутата від “Європейської солідарності” Олексія Гончаренка обікрали в поїзді. Злодії забрали сумку, в якій було 20 000 гривень і банківські картки.