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Ніби Халк їздив на мінеральні води: пасажир розгромив купе поїзду Київ - Трускавець

Київ • УНН

 • 28574 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У поїзді Київ — Трускавець затримали пасажира, який влаштував погром в купе. Чоловік розбив стіл, вибив вікно, пошкодив постіль та залишив після себе бруд й сміття. Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ніби Халк їздив на мінеральні води: пасажир розгромив купе поїзду Київ - Трускавець

Цитата

“Розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибите вікно, бруд та сміття по всьому купе — таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами... Але ніт. У такому вигляді залишив по собі вагон пасажир поїзда 49 Київ — Трускавець, і це неабияк засмучує команду, яка щодня докладає значних зусиль для ретельної підготовки сотень вагонів до літнього сезону”, — написав Шевченко.

Шевченко зазначив, що поліцію було повідомлено про інцидент, а порушника затримано. Вагон знаходиться на реставрації.

Доповнення

У травні цього року пасажирка потяга Київ-Миколаїв зняла на відео, як під час дощу зі стелі вагона тече вода.

У поїзді до Бердянська на жінку впала погано закріплена полиця із пасажиром.

Народного депутата від “Європейської солідарності” Олексія Гончаренка обікрали в поїзді. Злодії забрали сумку, в якій було 20 000 гривень і банківські картки.

Українські Національні Новини

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