Ніби Халк їздив на мінеральні води: пасажир розгромив купе поїзду Київ - Трускавець
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У поїзді Київ — Трускавець затримали пасажира, який влаштував погром в купе. Чоловік розбив стіл, вибив вікно, пошкодив постіль та залишив після себе бруд й сміття. Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибите вікно, бруд та сміття по всьому купе — таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами... Але ніт. У такому вигляді залишив по собі вагон пасажир поїзда 49 Київ — Трускавець, і це неабияк засмучує команду, яка щодня докладає значних зусиль для ретельної підготовки сотень вагонів до літнього сезону”, — написав Шевченко.
Шевченко зазначив, що поліцію було повідомлено про інцидент, а порушника затримано. Вагон знаходиться на реставрації.
Доповнення
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