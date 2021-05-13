Будто Халк ездил на минеральные воды: пассажир разгромил купе поезда Киев - Трускавец
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В поезде Киев — Трускавец задержали пассажира, который устроил погром в купе. Мужчина разбил стол, выбил окно, повредил постель и оставил после себя грязь и мусор. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления “Укрзализныци” Александр Шевченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Разбитый стол, повреждена постель, выбито окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и дорогой сцепился с дементорами ... Но нит. В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда 49 Киев - Трускавец, и это сильно огорчает команду, которая ежедневно прилагает значительные усилия для тщательной подготовки сотен вагонов к летнему сезону", - написал Шевченко.
Шевченко отметил, что полицию было сообщено об инциденте, а нарушитель задержан. Вагон находится на реставрации.
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