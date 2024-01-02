Ні світла, ні тепла: у Маріуполі окупанти намагалися прикрити "повний комплект відключень" святковими локаціями
Київ • УНН
Мешканці Маріуполя пережили похмурий Новий рік без тепла та світла, оскільки ремонт котелень тривав, а окупанти запускали феєрверки, затьмарюючи реальні проблеми міста.
В окупованому Маріуполі колабораційна адміністрація не спромоглась налагодити критичну інфраструктуру міста. В той час, як одна найбільших котелень міста "Західна", у Новий рік знов була закрита на ремонт, люди запалювали свічки та одягалися тепліше, щоб не замерзнути у власних домівках. Про це пише Маріупольська міська рада, передає УНН.
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У темряві та з холодними батареями: як маріупольці в окупації зустрічали Новий рік. В окупованому Маріуполі 2024 рік зустрічали з святковими локаціями, якими загарбники намагалися прикрити реальний стан речей. Але їх здебільшого відвідували приїжджі мігранти з рф. Місцевим жителям було не до свята. Адже у частині будинків не було ані світла, ані тепла.
Зазначається, що котельня "Західна", що є одною з найбільших у місті, закрита на ремонт.
Місцеві жителі наголошують про "тривале знущання", оскілки "опалення пропадає по кілька разів на день, або взагалі відсутнє цілодобово".
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Вказується, що не було опалення по вулиці Чорноморській, крім того - на вулицях Межевій та Новоросійській відключили світло. Деякі будинки взагалі мали "повний комплект відключень", повідомляє відомство.
При цьому загарбники пускали салюти, що лякало людей, які здавалося, що це вибухи, - у більшості населення досі травми після блокади.
Але окупантам начхати на біль мирних людей, резюмує Маріупольська міська рада.
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