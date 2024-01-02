У Вільнюсі на рік продовжили українцям право безкоштовного проїзду у громадському транспорті
Київ • УНН
Вільнюська міська рада продовжила безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців ще на один рік, пільга діє з березня 2022 року.
Рада самоврядування столиці Литви ще на рік продовжила для українців право безплатно користуватися міським громадським транспортом. Про це з посиланням на LRT повідомляє УНН.
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Як повідомляє видання, Рада Вільнюського самоврядування ще на рік продовжила українцям право безоплатно користуватися столичним громадським транспортом. Дане рішення було прийнято ще 13 грудня.
Встановити, що у 2024 році іноземці, які виїхали з України у зв'язку з військовими діями російської федерації, матимуть право на 100% знижку на проїзд у місцевих автобусах та тролейбусах загального користування
Зазначається, що такі норми діяли для українців ще з березня 2022 року. Наразі безоплатно громадським транспортом у Вільнюсі можуть користуватися також вчителі та інші працівники закладів освіти, культури та соціального обслуговування, які працюють у місті.
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Кабінет міністрів Болгарії 28 грудня вирішив продовжити програму гуманітарної допомоги українським біженцям.
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