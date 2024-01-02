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У Вільнюсі на рік продовжили українцям право безкоштовного проїзду у громадському транспорті

У Вільнюсі на рік продовжили українцям право безкоштовного проїзду у громадському транспорті

Київ • УНН

 • 78772 перегляди

Вільнюська міська рада продовжила безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців ще на один рік, пільга діє з березня 2022 року.

Рада самоврядування столиці Литви ще на рік продовжила для українців право безплатно користуватися міським громадським транспортом. Про це з посиланням на LRT повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, Рада Вільнюського самоврядування ще на рік продовжила українцям право безоплатно користуватися столичним громадським транспортом. Дане рішення було прийнято ще 13 грудня.

Встановити, що у 2024 році іноземці, які виїхали з України у зв'язку з військовими діями російської федерації, матимуть право на 100% знижку на проїзд у місцевих автобусах та тролейбусах загального користування

- йдеться у рішенні ради.

Зазначається, що такі норми діяли для українців ще з березня 2022 року. Наразі безоплатно громадським транспортом у Вільнюсі можуть користуватися також вчителі та інші працівники закладів освіти, культури та соціального обслуговування, які працюють у місті.

Нагадаємо

Кабінет міністрів Болгарії 28 грудня вирішив продовжити програму гуманітарної допомоги українським біженцям.

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