У Вільнюсі на рік продовжили українцям право безкоштовного проїзду у громадському транспорті

Рада самоврядування столиці Литви ще на рік продовжила для українців право безплатно користуватися міським громадським транспортом. Про це з посиланням на LRT повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, Рада Вільнюського самоврядування ще на рік продовжила українцям право безоплатно користуватися столичним громадським транспортом. Дане рішення було прийнято ще 13 грудня.

Встановити, що у 2024 році іноземці, які виїхали з України у зв'язку з військовими діями російської федерації, матимуть право на 100% знижку на проїзд у місцевих автобусах та тролейбусах загального користування