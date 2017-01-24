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Ні Генсек РЄ, ні президент ПАРЄ у своїх виступах не згадали про Крим і Донбас - І.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Під час виступів на січневій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи ні Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, ні президент ПАРЄ Педро Аграмунт не згадали про окуповані Крим та Донбас. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

“Уважно прослухала публіцистичний виступ Генсека РЄ Т.Ягланда на січневій сесії. Багато лірики про несприйняття популізму і те, як популізм буде використовуватися в політичній боротьбі в різних країнах. Жодного слова про окуповані Крим і Донбас. В унісон з президентом ПАРЄ П.Аграмунтом”, — написала вона.

І.Геращенко наголосила, що українська делегація для того й працює в ПАРЄ , щоб “нагадувати, що загрозами для Європи є не лише популізм, а безпекова ситуація в центрі Європи, агресія РФ проти незалежних країн, зокрема, України, щоденні обстріли українських населених пунктів, вбивства українців”.

“Примітно, що Генсек РЄ не згадує безпеку на континенті і порушення прав людини на окупованих територіях, як ключові загрози і пріорітети для вирішення. Це для розуміння, що російської делегації в ПАРЄ немає, але вона тут є і працює. Тому і ми потроїмо наші зусилля. І працюватимемо, захищаючи принципи ПАРЄ і РЄ”, — резюмувала перший заступник спікера.

Нагадаємо, українська делегація під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи порушила питання звільнення утримуваних у Росії Олега Сенцова, Романа Сущенка та Миколи Семени.

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