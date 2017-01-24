Ни Генсек СЕ, ни президент ПАСЕ в своих выступлениях не упомянули о Крыме и Донбассе - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Во время выступлений на январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы ни Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, ни президент ПАСЕ Педро Аграмунт не упомянули об оккупированных Крыме и Донбассе. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Внимательно прослушала публицистическое выступление Генсека СЕ Т.Ягланда на январской сессии. Много лирики о неприятии популизма и то, как популизм будет использоваться в политической борьбе в различных странах. Ни слова об оккупированных Крыме и Донбассе. В унисон с президентом ПАСЕ П.Аграмунтом", - написала она.
И.Геращенко подчеркнула, что украинская делегация для того и работает в ПАСЕ, чтобы "напоминать, что угрозами для Европы является не только популизм, а ситуация с безопасностью в центре Европы, агрессия РФ против независимых стран, в частности Украины, ежедневные обстрелы украинских населенных пунктов, убийство украинцев".
"Примечательно, что Генсек СЕ не упоминает безопасность на континенте и нарушения прав человека на оккупированных территориях, как ключевые угрозы и приоритеты для решения. Это для понимания, что российской делегации в ПАСЕ нет, но она здесь есть и работает. Поэтому и мы утроим наши усилия. И будем работать, защищая принципы ПАСЕ и СЕ", - резюмировала первый заместитель спикера.
Напомним, украинская делегация во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поставила вопрос освобождения находящихся в России Олега Сенцова, Романа Сущенко и Николая Семены