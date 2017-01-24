Ни Генсек СЕ, ни президент ПАСЕ в своих выступлениях не упомянули о Крыме и Донбассе - И.Геращенко

"Внимательно прослушала публицистическое выступление Генсека СЕ Т.Ягланда на январской сессии. Много лирики о неприятии популизма и то, как популизм будет использоваться в политической борьбе в различных странах. Ни слова об оккупированных Крыме и Донбассе. В унисон с президентом ПАСЕ П.Аграмунтом", - написала она.

И.Геращенко подчеркнула, что украинская делегация для того и работает в ПАСЕ, чтобы "напоминать, что угрозами для Европы является не только популизм, а ситуация с безопасностью в центре Европы, агрессия РФ против независимых стран, в частности Украины, ежедневные обстрелы украинских населенных пунктов, убийство украинцев".

"Примечательно, что Генсек СЕ не упоминает безопасность на континенте и нарушения прав человека на оккупированных территориях, как ключевые угрозы и приоритеты для решения. Это для понимания, что российской делегации в ПАСЕ нет, но она здесь есть и работает. Поэтому и мы утроим наши усилия. И будем работать, защищая принципы ПАСЕ и СЕ", - резюмировала первый заместитель спикера.

Напомним, украинская делегация во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поставила вопрос освобождения находящихся в России Олега Сенцова, Романа Сущенко и Николая Семены