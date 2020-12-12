Нездоланна перешкода для російської агресії: в ОП привітали Сухопутні війська зі святом

“Для всіх громадян, які чесні перед собою та суспільством, цілком зрозуміло, що ми, українці, можемо насолоджуватися свободою в нашій державі виключно завдяки нашим воїнам, які захищають Україну віддано та з честю. Кожен день нашого спокійного життя в тилу вибороли для нас наші військові, які стали нездоланною перешкодою для російської агресії. Так, навіть у XXI сторіччі на світовій мапі все ще залишаються країни, які вважають територіальні експансії важливою складовою свого “успіху”. А першими, хто доводить країні-агресору хибність подібних думок, є саме наші національні Сухопутні війська. І доводять вони, до речі, успішно, дохідливо, професійно. Тому свята нашої армії – це справді свята всього народу. Так і має бути в сучасних успішних країнах. Шановні військовослужбовці! Дорогі ветерани! Щиро вітаємо вас із Днем Сухопутних військ”, - йдеться у повідомленні.

В Офісі Президента також зазначили, що досвід військових дає змогу їм бути серед лідерів військової справи у Європі.

“Україна ніколи не забуде героїв, які віддали свої життя, зупиняючи ворога та забезпечуючи порятунок держави. Пам'ять про наших захисників – це той моральний орієнтир, який не дозволить нам зійти зі шляху незалежності за будь-яких обставин. Разом з усіма українцями впевнені, що воїни Сухопутних військ і надалі надійно стоятимуть на варті нашої свободи як народу”, - додали в Офісі Президента.

Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ.