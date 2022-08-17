Незалежності Шотландії не буде: претенденти на пост прем'єр-міністра Британії виключили проведення другого референдуму

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кандидати в лідери Консервативної партії Великої Британії Ріші Сунак та Ліз Трасс виключили другий референдум про незалежність Шотландії, якщо вони стануть наступним прем'єр-міністром, виступаючи на дебатах у Перті, Шотландія. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.