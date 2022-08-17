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Незалежності Шотландії не буде: претенденти на пост прем'єр-міністра Британії виключили проведення другого референдуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кандидати в лідери Консервативної партії Великої Британії Ріші Сунак та Ліз Трасс виключили другий референдум про незалежність Шотландії, якщо вони стануть наступним прем'єр-міністром, виступаючи на дебатах у Перті, Шотландія. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Незалежності Шотландії не буде: претенденти на пост прем'єр-міністра Британії виключили проведення другого референдуму

Деталі

Пара по черзі відповідала на запитання шотландського журналіста, а також аудиторії членів партії.

"Якщо мене оберуть прем'єр-міністром, я не допущу ще одного референдуму про незалежність", - заявила Трасс.

Вона додала, що голосування 2014 року проводиться раз у покоління, і замість того, щоб "агітувати за ще один референдум", перший міністр Шотландії Нікола Стерджен має зайнятися "дуже реальними проблемами в Шотландії".

"Я вважаю себе дитиною союзу, і для мене ми не просто сусіди, ми сім'я, - сказала Трасс. - Я ніколи не дозволю, щоб наша сім'я розпалася".

З питання про повторний референдум Сунак сказав: "Я не можу уявити обставини, за яких я б це зробив".

"Ми живемо в союзі, який, звичайно, існує за згодою та демократією, і я приймаю це. Але я просто не думаю, що хтось думає, що зараз чи найближчим часом саме час зосередитися на цьому".

Доповнення

Члени правлячої Консервативної партії Великої Британії зараз голосують за свого наступного лідера, який також стане наступним прем'єр-міністром.

Трасс із відривом лідирує у внутрішніх опитуваннях членів Консервативної партії, хоча Сунак лідирував на першому етапі конкурсу.

Нового лідера Консервативної партії, а у свою чергу прем'єр-міністра, буде оголошено 5 вересня.

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